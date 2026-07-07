Україна готує першу зустріч "антибалістичної коаліції"

Україна веде переговори про зустріч анонсованої раніше коаліції щодо виробництва антибалістики у Європі.

Про це заявив журналістам президент Володимир Зеленський перед початком зустрічі з німецьким канцлером у Анкарі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Розповідаючи про переговори, вже проведені у Анкарі, Зеленський наголосив, що ставить задачу провести переговори у форматі держав-учасниць так званої "антибалістичної коаліції"

"Організаційно складна зустріч, над якою ми працюємо і сьогодні вже бачимо перші результати – це антибалістична коаліція. Ми зараз працюємо з нашими партнерами над датою (зустрічі у цьому форматі)", – заявив він.

Зеленський не уточнив, але з контексту виходило, що йдеться про зустріч на рівні лідерів.

Це будуть перші переговори у такому форматі. Ідея створення такої коаліції вперше публічно прозвучала у травні, коли відбулася зустріч на рівні радників, присвячена формуванню коаліції. На той час йшлося про виробництво антибалістики у Європі, але невідомо, чи не буде розширений формат також на постачання перехоплювачів Patriot для України.

Раніше Зеленський анонсував "важливу подію" для планів щодо нової антибалістичної системи, але про результати не повідомлялося.

Також у червні президент Володимир Зеленський заявив, що Британія, Франція та Німеччина допоможуть Україні посилити антибалістичний захист.