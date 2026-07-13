Турция призвала нового спецпредставителя ЕС помочь изменить "предвзятую позицию" по Кипру

В понедельник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Ончу Кеджели призвал новоназначенного представителя Европейской комиссии по вопросам кипрского урегулирования Раффаэле Фитто приложить усилия, чтобы Европейский Союз изменил свою "предвзятую позицию" в отношении Кипра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Cyprus Mail.

Он отметил, что Турция ожидает от Фитто и ЕС "осознания того, что решение кипрского вопроса возможно лишь путем переговоров между двумя суверенными и равноправными государствами, исходя из реалий на острове". Под одним из государств пресс-секретарь имел в виду непризнанный международным сообществом Северный Кипр.

"Мы рассматриваем решение Европейской комиссии о назначении нового представителя по вопросам Кипра как внутреннее дело Европейского Союза, так же, как мы относились к подобным назначениям в прошлом", – сказал представитель турецкого МИД.

Он добавил, что "мы еще раз хотим напомнить, что ЕС утратил свою беспристрастность в контексте кипрского вопроса, приняв греков-киприотов в состав ЕС, несмотря на их отказ от комплексного плана урегулирования ООН в 2004 году".

"Действительно, мы наблюдаем, что совершенно предвзятый подход институтов ЕС, в частности Европейского парламента, к кипрскому вопросу в последнее время продолжает укрепляться", – отметил он.

Крайне маловероятно, что назначение Фитто приведет к изменению курса политики ЕС в отношении Кипра, учитывая, что за время своего пребывания в должности члена коллегии комиссаров ЕС он не отклонялся от него в своих публичных заявлениях.

13 июля Европейская комиссия назначила исполнительного вице-президента Раффаэле Фитто специальным представителем ЕС по вопросам Кипра, который будет содействовать усилиям по урегулированию кипрского вопроса.

12 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о назначении специального представителя ЕС по Кипру и выразила надежду на новый прогресс в этом вопросе.

Должность специального представителя ЕС по Кипру оставалась вакантной с 23 мая, когда Йоханнес Ган, занимавший её с мая 2025 года, подал в отставку в связи с назначением на руководящую должность в Национальном банке Австрии.