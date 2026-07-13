Каллас шкодує, що 21-й пакет санкцій проти РФ не ухвалили, і сподівається на 15 липня

Глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але планують це зробити 15 липня.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і питань безпеки Кая Каллас.

У ЄС розраховують затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії у пʼятницю, 15 липня, перш ніж переходити до "плану Б",

"Я також шкодую, що у нас немає домовленості щодо 21-го пакета, хоча мушу сказати, що ми досить близькі до цього", – заявила Каллас.

Вона додада, що "не може надати жодних гарантій" того, коли пакет санкцій буде затверджений.

"У середу у нас знову зустріч наших послів (Coreper – "ЄП"), і робота триває. Я також не можу сказати, що вилучено, а що залишено, тому що поки не погоджено все, не погоджено нічого. Тому я не можу нічого анонсувати", – сказала головна дипломатка ЄС.

І наголосила, що її "бажання полягає в тому, щоб цей пакет був сильним" через триваючі напади Росії на цивільних українців та найбільш густонаселені райони.

"Наша мета – досягти домовленості. Якщо у нас не буде домовленості, тоді ми почнемо працювати над планом Б. Але прямо зараз ми працюємо над планом А на середу", – підсумувала Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні послам держав ЄС у Брюсселі не вдалося дійти згоди щодо 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, обговорення пакета домовились продовжити 13 липня.

Наразі пакет блокує Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері щодо дозволу ре-експорту російського скрапленого газу в треті країни, та Австрія – з застереженнями у фінансовій сфері.

Так, Австрія поновила свою вимогу щодо зняття санкційних обмежень та розмороження активів російської інвестиційної компанії Rasperia, яку повʼязують з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Вказане питання востаннє публічно порушували у жовтні 2025 року, під час обговорення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Варто зауважити, що "Європейська правда" з посиланням на власні джерела вже повідомила про вилучення з 21-го пакета санкцій проти Росії імен патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова.

Також джерела "ЄвроПравди" не виключали, що ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії можуть відкласти.