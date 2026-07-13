Каллас сожалеет, что 21-й пакет санкций против РФ не приняли, и надеется на 15 июля.

Главы МИД ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия относительно утверждения нового, 21-го пакета санкций ЕС против России, но планируют это сделать 15 июля.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Кая Каллас.



В ЕС рассчитывают утвердить 21-й пакет санкций против России в пятницу, 15 июля, прежде чем переходить к "плану Б".



"Я также сожалею, что у нас нет договоренности относительно 21-го пакета, хотя должна сказать, что мы довольно близки к этому", – заявила Каллас.

Она добавила, что "не может предоставить никаких гарантий" того, когда пакет санкций будет утвержден.

"В среду у нас снова встреча наших послов (Coreper – "ЕП"), и работа продолжается. Я также не могу сказать, что изъято, а что оставлено, потому что пока не согласовано все, не согласовано ничего. Поэтому я не могу ничего анонсировать", – сказала главный дипломат ЕС.

И подчеркнула, что ее "желание заключается в том, чтобы этот пакет был сильным" из-за продолжающихся нападений России на гражданских украинцев и наиболее густонаселенные районы.



"Наша цель – достичь договоренности. Если у нас не будет договоренности, тогда мы начнем работать над планом Б. Но прямо сейчас мы работаем над планом А на среду", – подытожила Кая Каллас.



Как сообщала "Европейская правда", накануне послам государств ЕС в Брюсселе не удалось прийти к согласию относительно 21-го пакета санкций Евросоюза против России, обсуждение пакета договорились продолжить 13 июля.



Сейчас пакет блокирует Греция, которая имеет определенные оговорки в энергетической сфере относительно разрешения реэкспорта российского сжиженного газа в третьи страны, и Австрия – с оговорками в финансовой сфере.

Так, Австрия возобновила свое требование относительно снятия санкционных ограничений и размораживания активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской. Указанный вопрос в последний раз публично поднимали в октябре 2025 года, во время обсуждения 19-го пакета санкций ЕС против России.



Стоит заметить, что "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники уже сообщила об изъятии из 21-го пакета санкций против России имен патриарха Русской православной церкви Кирилла и основателя российской нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова.

Также источники "ЕвроПравды" не исключали, что принятие 21-го пакета санкций против России могут отложить.