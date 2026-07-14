Трамп хоче "відшкодувань" США за захист Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має отримувати "відшкодування" від союзників на Близькому Сході за захист суден в Ормузькій протоці від іранських атак.

Про це він сказав на пресконференції в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент назвав п’ять країн, які, на його думку, мають відшкодувати Сполученим Штатам витрати на захист Ормузької протоки. Йдеться про союзників США на Близькому Сході – Саудівську Аравію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Бахрейн.

"Так, я хочу, щоб нам відшкодували витрати, адже ми захищаємо дуже багату частину світу, ми витрачаємо гроші, і тому ми отримуємо відшкодування витрат на захист", – заявив Трамп в Овальному кабінеті.

"Ми захищаємо їх усіх, і ми виконали дуже ефективну роботу", – додав глава Білого дому.

Він заявив, що США "не потребують" цих країн, бо мають "більше нафти, ніж у будь-якої іншої країни світу".

Перед цим Трамп повідомив, що США будуть стягувати мито за прохід вантажних суден Ормузькою протокою – 20% від вартості всіх перевезених вантажів.

Варто зазначити, що 12 липня Корпус вартових Ісламської революції заявив про закриття цього судноплавного шляху. У відповідь Трамп запевнив, що протока залишається відкритою.

Останніми днями Сполучені Штати та Іран відновили обміни військовими ударами. За даними ЗМІ, 10 липня президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення атак по Ірану, зберігаючи за собою право атакувати Тегеран протягом 60 днів без законодавчого схвалення.