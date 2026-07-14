Трамп хочет "возмещения" США за защиту Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен получать "возмещение" от союзников на Ближнем Востоке за защиту судов в Ормузском проливе от иранских атак.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Овальном кабинете, сообщает "Европейская правда".

Американский президент назвал пять стран, которые, по его мнению, должны возместить Соединенным Штатам расходы на защиту Ормузского пролива. Речь идет о союзниках США на Ближнем Востоке – Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и Бахрейне.

"Да, я хочу, чтобы нам возместили расходы, ведь мы защищаем очень богатую часть мира, мы тратим деньги, и поэтому мы получаем возмещение расходов на защиту", – заявил Трамп в Овальном кабинете.

"Мы защищаем их всех, и мы проделали очень эффективную работу", – добавил глава Белого дома.

Он заявил, что США "не нуждаются" в этих странах, поскольку у них "больше нефти, чем у любой другой страны мира".

Ранее Трамп сообщил, что США будут взимать пошлину за проход грузовых судов через Ормузский пролив – 20% от стоимости всех перевезённых грузов.

Стоит отметить, что 12 июля Корпус стражей Исламской революции заявил о закрытии этого судоходного пути. В ответ Трамп заверил, что пролив остается открытым.

В последние дни Соединённые Штаты и Иран возобновили обмен военными ударами. По данным СМИ, 10 июля президент США Дональд Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении атак на Иран, оставляя за собой право наносить удары по Тегерану в течение 60 дней без законодательного одобрения.