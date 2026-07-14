Суд в Іспанії визнав винним брата прем’єра Санчеса у зловживаннях посадою

Суд в Іспанії оголосив вирок братові прем’єр-міністра Педро Санчеса, Давіду Санчесу, у зв’язку зі зловживаннями службовим становищем та заборонив обіймати посади на держслужбі упродовж 9 років.

Про це повідомляє El Mundo, пише "Європейська правда".

14 липня суд у місті Бадахоз засудив Давіда Санчеса до 9-річної заборони обіймати посади на держслужбі за зловживання службовими повноваженнями під час призначення на посаду у провінційній раді.

Аналогічні вироки ухвалили щодо колишнього очільника провінційної ради Бадахоза й екслідера осередку соціалістів в Екстремадурі Мігеля Ангела Гальярдо та друга Давіда Санчеса Луїса Карреро.

Нагадаємо, навесні під звинуваченнями у зловживанні впливом та хабарництві опинилась дружина прем’єра Санчеса Бегонья Гомес, у зв’язку з цим вона змушена погоджувати виїзди за кордон із судом та не змогла поїхати на саміт НАТО.

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