Глава МЗС Туреччини у середу відвідає Україну

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у середу відвідає Україну.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга у соцмережі Х привітав ратифікацію Верховною Радою України Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною та анонсував візит Фідана до України.

"Я щиро дякую депутатам за підтримку цього важливого рішення. Ця угода є результатом багаторічної наполегливої, а іноді й складної роботи, і сьогоднішнє голосування перетворює наші спільні зусилля на реальне досягнення", – написав Сибіга.

Він підкреслив, що ця Угода відкриває нову сторінку у розширенні торгівлі, інвестицій та економічного співробітництва між нашими країнами, створюючи нові можливості для бізнесу та громадян обох сторін.

"Я вітаю свого друга, міністра закордонних справ Хакана Фідана, та всіх, хто доклав зусиль до досягнення цього важливого результату. З нетерпінням чекаю на зустріч із Хаканом завтра в Україні, коли ми продовжимо розвивати наше стратегічне партнерство в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес", – зауважив Сибіга.

14 липня Верховна Рада прийняла закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Туреччина ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною 2 серпня 2024 року.

Як розповідала "ЄвроПравда", перемовини про ЗВТ з Туреччиною стали найдовшими з тих, що вів офіційний Київ. Детально про угоду читайте у статті Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою.