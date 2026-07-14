Глава МИД Турции в среду посетит Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в среду посетит Украину.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Сибига в соцсети Х приветствовал ратификацию Верховной Радой Украины Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией и анонсировал визит Фидана в Украину.

"Я искренне благодарю депутатов за поддержку этого важного решения. Это соглашение является результатом многолетней настойчивой, а порой и сложной работы, и сегодняшнее голосование превращает наши совместные усилия в реальное достижение", – написал Сибига.

Он подчеркнул, что это соглашение открывает новую страницу в расширении торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между нашими странами, создавая новые возможности для бизнеса и граждан обеих сторон.

"Я поздравляю своего друга, министра иностранных дел Хакана Фидана, и всех, кто приложил усилия для достижения этого важного результата. С нетерпением жду встречи с Хаканом завтра в Украине, когда мы продолжим развивать наше стратегическое партнерство во всех сферах, представляющих взаимный интерес", – отметил Сибига.

14 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Турция ратифицировала Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной 2 августа 2024 года.

Как сообщала "ЕвроПравда", переговоры о ЗСТ с Турцией стали самыми длительными из всех, которые вел официальный Киев. Подробнее о соглашении читайте в статье Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой.