Вучич хоче відвідати саміт "Україна – Південно-Східна Європа" та зустрітися з Зеленським

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що візьме участь у саміті "Південно-Східна Європа – Україна".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Парижі, передає агенція Tanjug, пише "Європейська правда".

Наразі не відомо, коли й де відбудеться саміт "Південно-Східна Європа – Україна", але Вучич зазначив, що планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

"Звичайно, співпраця – це добре. Я вже відвідав чотири такі зустрічі: в Одесі, Дубровнику, Афінах і Тирані. Але це також буде нелегко, враховуючи запропоновану декларацію та все інше", – сказав президент Сербії.

Варто зауважити, що Вучич вперше відвідав Україну у червні 2025 року для участі в саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який тоді пройшов в Одесі.

Тоді учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у підсумку підписали декларацію, у якій "найрішучішим чином" засуджують війну Росії проти України та закликають міжнародну спільноту "зберігати й надалі посилювати санкції проти Російської Федерації".

Водночас Вучич – єдиний учасник події, який її не підписав. Коментуючи це, він заявив, що таким чином він "не зрадив Росію".