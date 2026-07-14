Вучич хочет посетить саммит "Украина – Юго-Восточная Европа" и встретиться с Зеленским

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что примет участие в саммите "Юго-Восточная Европа – Украина".

Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в Париже, передает агентство Tanjug, пишет "Европейская правда".

Пока неизвестно, когда и где состоится саммит "Юго-Восточная Европа – Украина", но Вучич отметил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Конечно, сотрудничество – это хорошо. Я уже посетил четыре таких встречи: в Одессе, Дубровнике, Афинах и Тиране. Но это также будет нелегко, учитывая предложенную декларацию и все остальное", – сказал президент Сербии.

Стоит отметить, что Вучич впервые посетил Украину в июне 2025 года для участия в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", который тогда прошел в Одессе.

Тогда участники саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в итоге подписали декларацию, в которой "самым решительным образом" осуждают войну России против Украины и призывают международное сообщество "сохранять и в дальнейшем усиливать санкции против Российской Федерации".

В то же время Вучич – единственный участник мероприятия, который её не подписал. Комментируя это, он заявил, что таким образом он "не предал Россию".