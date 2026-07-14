Послы ЕС не смогли договориться о 21-м пакете санкций против РФ и продолжат 15 июля

Комитет постоянных представителей ЕС (Сoreper) во вторник, 14 июля, не смог принять 21-й пакет санкций Евросоюза против России и продолжит дискуссии утром в среду, 15 июля.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

Утром 15 июля послы ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы попытаться утвердить новый, 21-й пакет санкций против РФ.

"Завтра утром Сoreper снова соберется на заседание с целью достижения согласия относительно 21-го пакета санкций", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Также стало известно, что 14 июля Ирландское председательство пыталось договориться с государствами, которые имеют предостережения относительно некоторых положений санкционного пакета, в течение более четырех часов.

Для рассмотрения на Сoreper 15 июля председательство предложило несколько компромиссных предложений по проблемным вопросам.

Собеседники "ЕП" также рассказали, что дипломаты договорились считать допустимым обновление ценового потолка на российскую нефть не четко с наступлением 15 июля, а с 16 июля, что не противоречит определению "через шесть месяцев" после предыдущего обновления ценового потолка – 15 января 2026 года.

Таким образом, для достижения договоренности относительно 21-го пакета в целом есть еще сутки, а при отсутствии успеха Сoreper может принять решение о замораживании максимальной цены на российскую нефть отдельно от санкционного пакета.

Как сообщала "Европейская правда", главы МИД ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия относительно утверждения 21-го пакета санкций ЕС против России, но главная дипломатка ЕС заверила, что это может произойти 15 июля.

21-й пакет санкций ЕС против России спешили утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.

Пакет блокируют Греция, которая имеет определенные предостережения в энергетической сфере относительно разрешения ре-экспорта российского сжиженного газа в третьи страны, и Австрия – с предостережениями в финансовой сфере.

Ранее 21-й пакет угрожала заблокировать Болгария, требуя исключения из списков патриарха Кирилла, позже к ней присоединилась Италия.

Но сейчас, с исключением из списков Кирилла, эти претензии сняты.