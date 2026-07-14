Прем’єр Чехії вимагає відставки лідера коаліційної партії після ДТП

Глава уряду Чехії Андрей Бабіш закликав почесного президента коаліційної партії "Автомобілісти" Філіпа Турека подати у відставку з посади уповноваженого з питань Green Deal після ДТП, у яку потрапив політик.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє iDNES.

У вівторок з'явилися нові кадри дорожньо-транспортної пригоди за участю Філіпа Турека. З них видно, що урядовий уповноважений з питань Green Deal ("Зеленого курсу") на швидкості виїхав праворуч зі смуги для руху прямо та ліворуч і врізався в медичний автомобіль, який у результаті перекинувся.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що якщо ситуація дійсно розвивалася саме так, Турек має взяти на себе відповідальність і піти у відставку з посади уповноваженого.

Автомобіль Турека зафіксували камери відеоспостереження в центрі Праги в понеділок, буквально за кілька митей до аварії. На кадрах видно, як його Mercedes G-класу обганяє ряди автомобілів крайньою лівою смугою та повертає різко праворуч. Незабаром після цього на перехресті він зіштовхується з автомобілем швидкої допомоги, у якого були увімкнені проблискові маячки та звуковий сигнал. На відео видно, що решта автомобілів на вулиці пропускали авто з проблисковими маячками. Після удару спецтранспорт перекинувся на дах.

Záběry z městské kamery zachycují okamžik před nehodou, jak se Turek vřítil do křižovatky z odbočovacího pruhu v momentu, kdy všichni stáli a dávali přednost projíždějícímu autu s majáky. pic.twitter.com/0lOZv3AjHT – Barbora Mercury 🇨🇿✌️🇪🇺 (@MercuryBarbora) July 14, 2026

"Поліція має швидко це розслідувати. Я говорив із паном Мацінкою і сказав йому: якщо ситуація дійсно відбулася так, як це виглядає на відео, пан Турек повинен взяти на себе відповідальність і піти у відставку з посади уповноваженого. Ми були за крок від значно більшої трагедії", – заявив Бабіш.

Щодо кадрів з камер також висловив своє ставлення віцеспікер Палати депутатів від руху ANO Бабіша Патрік Нахер. "Така манера водіння є невиправданою і, на жаль, має в собі багато ознак чиновницької зарозумілості на дорогах … Я не буду радити Філіпу Туреку, що робити, але очікую, що він вчинить як чоловік", – заявив він.

Схожу думку щодо ситуації має й урядова уповноважена з прав людини Тетяна Мала (ANO). "Загалом для мене зарозуміла та безвідповідальна їзда є неприйнятною, і я очікую, що Філіп Турек прокоментує це. Не наважуся оцінювати ступінь його вини в ДТП, але об'їзд автівок іншою смугою та сам стиль його водіння мене глибоко обурюють", – заявила вона для iDNES.

До відставки з посади урядового уповноваженого, а також до відходу з політики Турека закликає й опозиція, яка критикувала його дії під час дебатів у Палаті депутатів.

Нагадаємо, раніше польського сенатора позбавили водійських прав за перевищення швидкості на 58 км/год.

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