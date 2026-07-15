Лидер одной из коалиционных партий Чехии приостановил полномочия после ДТП в центре Праги

Почетный лидер чешской популистской партии "Автомобилисты за себя" Филип Турек приостановил свои полномочия в качестве уполномоченного правительства после ДТП с медицинским автомобилем в центре Праги.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Турек вечером во вторник заявил, что на время расследования ДТП с машиной скорой помощи, в котором он участвовал, приостанавливает полномочия на посту правительственного уполномоченного по вопросам Green Deal.

"Пока полиция не определит, чья вина, я не буду работать в качестве представителя правительства – и буду действовать в соответствии с результатами расследования… Если меня признают виновным в аварии, я покину свой пост", – заявил политик в своих соцсетях.

Он также отметил, что перекресток, где произошло ДТП, – "самый опасный в Праге и Чехии", и что он выезжал туда на зеленый сигнал светофора.

До этого его призвал к отставке премьер Андрей Бабиш.

Официальный лидер партии "Автомобилисты", глава МИД Петр Мацинка назвал решение Турека "взрослым подходом" и призвал дождаться выводов расследования.

Во вторник появились новые кадры дорожно-транспортного происшествия с участием Филипа Турека. Из них видно, что правительственный уполномоченный по вопросам Green Deal ("Зеленого курса") на скорости выехал на правый поворот на перекрестке и врезался в медицинский автомобиль, ехавший с мигалками;в результате он перевернулся.