Сибига рассказал о последствиях атак РФ на фоне визита европейских лидеров в Киев

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал о последствиях атак РФ на украинские города, в то время как европейские лидеры собираются в Киеве.

Об этом украинский министр написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Сибига подчеркнул, что эти атаки не являются случайными: "Это целенаправленная попытка запугать Украину, наших партнеров и всех, кто верит в мир".

While European leaders gather in Kyiv to strengthen our common security and Europe's future, Russia once again demonstrates what it truly stands for: terror against civilians. This is not a coincidence. It is a deliberate attempt to intimidate Ukraine, our partners, and everyone… pic.twitter.com/Oyc8K4uyEM – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 15, 2026

По его словам, сегодня в результате российских атак погибли как минимум трое мирных жителей в Сумах и еще трое в Одессе, а также были ранены люди там и в других украинских городах.

"У России есть предсказуемая привычка: каждый раз, когда мир собирается, чтобы обсудить мир для Украины, Москва отвечает еще большим террором против гражданского населения. Каждое такое нападение должно иметь только одно последствие: ужесточение санкций, усиление оборонительных мер и усиление поддержки Украины", – подчеркнул министр.

Он также добавил, что "террор никогда не должен диктовать повестку дня Европы".

"Это должны делать сила, единство и решимость", – резюмировал Сибига.

Как известно, 15 июля в Киев прибыли многие лидеры и министры ряда европейских государств.

Также в украинскую столицу прибыла председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.