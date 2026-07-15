У Мелони после первой неудачи хотят и дальше продвигать идею избирательной реформы

Правящая коалиция в Италии в среду заявила, что намерена продолжать продвигать идею избирательной реформы, несмотря на провал голосования по одному из ключевых её аспектов.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Итальянская правящая коалиция не собирается отказываться от запланированной избирательной реформы после провала в парламенте голосования по одному из ключевых её элементов.

В ходе тайного голосования во вторник предложение, выдвинутое партией "Братья Италии" Джорджи Мелони, о возможности отдавать голоса за конкретных кандидатов в партийных списках не прошло – отчасти из-за того, что около 30 депутатов из коалиции не проголосовали "за".

Результаты голосования стали ещё одной значительной неудачей для Мелони – в дополнение к мартовскому референдуму по судебной реформе.

Правящая коалиция, в которую входят "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия", предложила полностью пропорциональную систему с бонусными мандатами, гарантирующую большинство любой коалиции, набравшей более 42% голосов.

Действующая избирательная система предусматривает, что около трети депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных округах, остальные – по пропорциональной системе по партийным спискам.

Оппозиция критикует реформу как попытку Мелони улучшить свои шансы на переизбрание, поскольку от сохранения "мажоритарки" выигрывает левоцентристский блок. После инициирования реформы её начали обвинять в попытке фальсифицировать следующие выборы.

Министр по парламентским отношениям Лука Чириани заявил, что приоритетом по-прежнему остается принять законопроект в нижней палате, а затем передать его в Сенат, где его могли бы принять в сентябре.

Партия Мелони "Братья Италии" остается самой популярной политической силой, однако последние опросы показывают, что в целом правящая коалиция отстает от левоцентристского альянса во главе с "Демократической партией" и "Движением 5 звезд". При нынешних настроениях выборы 2027 года могут не выявить явного победителя, и ни одна из партий не получит уверенного большинства.

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