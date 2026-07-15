В Литве заявили о проблеме с укрытиями: 31% жителей не знают, где они расположены

Лишь чуть больше пятой части жителей Литвы знают, где находится ближайшее убежище или укрытие на случай воздушной тревоги или другой чрезвычайной ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса компании Baltijos tyrimai, проведенного по заказу LRT.

Исследование, проведенное 19–30 июня среди 1010 совершеннолетних жителей страны, показало, что лишь 22% респондентов точно знают, где находится ближайшее укрытие. Еще 40% считают, что знают, но не уверены в этом. При этом 31% признались, что не знают, где находится укрытие, и вообще этим вопросом не интересовались.

Наименее осведомленными оказались люди старше 65 лет. Лучше всего осведомлены жители в возрасте от 30 до 49 лет. Мужчины чаще, чем женщины, заявляли, что знают местонахождение укрытий.

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас признал, что система информирования о защитных сооружениях пока работает недостаточно эффективно.

По его словам, необходимо проводить информационные кампании и разработать единый стандарт действий во время воздушной тревоги. Однако министр подчеркнул, что ответственность лежит не только на государстве.

"Безопасность каждого жителя должна быть его собственным приоритетом. Люди сами должны проявлять больше инициативы и интересоваться этой информацией", – заявил министр.

Председатель Ассоциации органов местного самоуправления Литвы Аудрюс Клишонис считает, что одной из проблем остается недостаточная система ориентирования. По его словам, указатели часто размещаются только на самих зданиях, тогда как нужны дополнительные знаки на улицах, чтобы прохожие также могли легко найти укрытие.

По данным литовского МВД, по состоянию на июль 2026 года в стране определено 6618 убежищ, способных принять около 1,6 млн человек – это примерно 58% населения Литвы. К 2027 году власти рассчитывают увеличить этот показатель до 60%, а к 2028 году модернизировать не менее 1000 укрытий.

При этом министерство приводит более оптимистичные данные собственного исследования: в 2025 году о местонахождении ближайшего убежища знали 44% жителей, тогда как в 2023 году таких было лишь 31%.

СМИ ранее писали, что на фоне инцидентов с проникновением дронов в воздушное пространство ЕС страны Балтии обратились к Украине за опытом в сфере строительства бомбоубежищ.

В июне в эстонском Таллинне начали монтировать первое модульное укрытие на случай воздушной угрозы – первый подобный объект во всей стране.