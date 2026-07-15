Зеленский об ордене Европы для фон дер Ляйен: эту награду никто не сможет отобрать

Президент Украины Владимир Зеленский, вручая главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европы, подчеркнул, что эту награду "никто никогда не сможет отменить и лишить".

Заявление украинского президента приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Зеленский вручил орден фон дер Ляйен во время торжеств по случаю Дня украинской государственности в Киеве.

"Это большая честь – вручить Урсуле сегодня здесь первый украинский орден Европы... Дорогая Урсула, это награда, которую никто никогда не сможет отменить и лишить. Потому что слово Украины твердо", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил фон дер Ляйен за то, что она "всегда верила в нас".

Согласно президентскому указу, фон дер Ляйен награждена, в частности, "за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе".

Как известно, 14 июля Верховная Рада приняла закон о введении новой государственной награды – ордена Европы.

Согласно принятому закону, орденом Европы будут награждать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.