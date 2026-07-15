Министр обороны Литвы о возможных провокациях РФ: агрессия Кремля усиливается

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что, хотя наращивание российских вооруженных сил на границе не фиксируется, литовская разведка отмечает растущую агрессию со стороны Кремля.

Заявление главы литовского оборонного ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий прозвучал на фоне того, как президент Гитанас Науседа ранее сообщил о наличии данных о возможных российских провокациях против стран Балтии.

"Прежде всего, я должен уточнить, что наши спецслужбы действительно работают, и мы не наблюдаем скопления российских войск у нашей границы. Конвенционной угрозы пока нет. Однако имеют место различные провокации, кампании под "фальшивым флагом"; вероятность таких действий растет, и наша разведка фиксирует усиление агрессивного поведения со стороны России", – сказал Каунас.

Напомним, глава польского МИД Радослав Сикорский заявлял, что Россия может готовить операцию под чужим флагом, в которой использует украинские дроны.

Также президент Литвы Гитанас Науседа говорил о наличии разведывательных данных, свидетельствующих о возможной подготовке Россией провокаций в Польше или странах Балтии.