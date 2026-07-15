Польша подняла свою авиацию для перехвата российских истребителей

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша была вынуждена поднять в воздух авиацию, чтобы перехватить пару российских истребителей Су-30СМ2, взлетевших из Калининградской области.

Об этом Косиняк-Камыш сообщил в среду в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По его словам, россияне в очередной раз осуществляли над Балтийским морем агрессивное наблюдение за польскими учениями по отработке взаимодействия систем противовоздушной обороны.

"В связи с этим в воздух поднялась очередная пара наших самолетов из Мальборка, которая перехватила пару российских истребителей Су-30СМ2, вылетевших из Крулевца (Калининграда. – Ред.)", – написал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что российские самолеты не приближались к воздушному пространству Польши.

Кроме того, по его словам, над Балтийским морем действовала пара шведских истребителей, сопровождавшая перехваченные российские самолеты.

Напомним, пара польских истребителей во вторник, 14 июля, перехватила над Балтийским морем российский разведывательный самолёт Ил-20.

2 июля британские истребители F-35, взлетевшие с авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море, перехватили и сопроводили российские самолёты.