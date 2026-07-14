Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем

Пара польських винищувачів у вівторок, 14 липня, перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

У вівторок після 12-ї години над Балтійським морем, приблизно за 30 км від Устки, польська пара чергових літаків перехопили російський розвідувальний літак Іл-20.

"Пара наших винищувачів, що перебувала на чергуванні, перехопила російський розвідувальний літак, який намагався вторгнутися в польський повітряний простір. Нехай ця подія допоможе усвідомити всім тим, хто намагається спотворити реальність, що Росія становить безпосередню загрозу", – заявив Косіняк-Камиш на пресконференції.

Нагадаємо, 2 липня британські винищувачі F-35, що злетіли з авіаносця HMS Prince of Wales у Норвезькому морі, перехопили та супроводили російські літаки.

У п’ятницю, 12 червня, винищувачі Повітряних сил Швеції двічі підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків поблизу шведського повітряного простору над Балтійським морем.