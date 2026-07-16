Венс: ми повністю провалили оприлюднення "файлів Епштейна"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа "повністю провалила" оприлюднення матеріалів у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Заяву Венса наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Венс визнав, що Білий дім невдало організував комунікацію: спочатку він роздув очікування, а потім дійшов висновку, що нової інформації в них практично немає.

"Я кажу це абсолютно відверто: так, ми повністю провалили комунікацію у справі Епштейна, ось так просто. Але чи вважаю я, що ми провалили комунікацію тому, що намагалися щось приховати? Ні", – сказав віцепрезидент.

Він вказав на тодішню генеральну прокурорку Пем Бонді як на посадовицю, яка несе найбільшу відповідальність за роздування очікувань навколо справ Епштейна, заявивши, що вона "перебільшила те, що у нас було, і те, чого у нас не було".

На запитання, що б він порадив адміністрації робити інакше, Венс відповів: "Я думаю, що нам слід було просто кинути все це з самого початку".

Нагадаємо, журналісти CNN раніше дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу Трампа.

На початку березня Міністерство юстиції США опублікувало документи ФБР, які пов’язані зі звинуваченнями Трампа у сексуальному насильстві.