Вэнс: мы полностью провалили обнародование "файлов Эпштейна"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа "полностью провалила" обнародование материалов по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Заявление Вэнса приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Вэнс признал, что Белый дом неудачно организовал коммуникацию: сначала он раздул ожидания, а затем пришел к выводу, что новой информации в них практически нет.

"Я говорю это совершенно откровенно: да, мы полностью провалили коммуникацию по делу Эпштейна, вот так просто. Но считаю ли я, что мы провалили коммуникацию потому, что пытались что-то скрыть? Нет", – сказал вице-президент.

Он указал на тогдашнего генерального прокурора Пэм Бонди как на чиновницу, несущую наибольшую ответственность за раздувание ожиданий вокруг дел Эпштейна, заявив, что она "преувеличила то, что у нас было, и то, чего у нас не было".

На вопрос, что бы он посоветовал администрации сделать по-другому, Вэнс ответил: "Я думаю, что нам следовало просто бросить всё это с самого начала".

Напомним, журналисты CNN ранее пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела Эпштейна отсутствуют около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, выдвигавшей обвинения в адрес Трампа.

В начале марта Министерство юстиции США опубликовало документы ФБР, связанные с обвинениями в адрес Трампа в сексуальном насилии.