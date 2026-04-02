ЗМІ: Трамп звільнив генпрокурорку через невдоволення її роботою зі справою Епштейна

Американський президент Дональд Трамп звільнив з посади генеральну прокурорку Пем Бонді.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників CNN, Трамп незадоволений Бонді з багатьох питань. Зокрема він розлючений тим, як вона поводилася зі справами засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

"Пем Бонді – велика американська патріотка та віддана подруга, яка протягом останнього року сумлінно виконувала обов’язки генерального прокурора", – написав Трамп ввечері 2 квітня.

Він заявив, що Бонді перейде на "нову, дуже потрібну та важливу посаду в приватному секторі, про яку буде оголошено найближчим часом".

"Наш заступник генерального прокурора, дуже талановитий і шанований юрист Тодд Бланш, замінить її на посаді виконуючого обов’язки генерального прокурора", – додав американський президент.

Раніше Комітет Конгресу США видав повістку Бонді для надання свідчень за закритими дверима в рамках розслідування щодо справи Епштейна. Згідно з повісткою, 14 квітня Бонді має надати показання під присягою перед Комітетом з нагляду Палати представників.

Нагадаємо, журналісти CNN раніше дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу Трампа.

26 лютого колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон свідчила перед Конгресом США про минулі зв'язки її та її чоловіка, експрезидента США Білла Клінтона, з Епштейном.

А наступного дня колишній президент США Білл Клінтон під час закритого слухання у Конгресі заперечив, що знав про злочини Епштейна.

На початку березня Міністерство юстиції США опублікувало документи ФБР, які пов’язані зі звинуваченнями Трампа у сексуальному насильстві.