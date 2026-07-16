У Німеччині розгорнули масштабну рятувальну операцію через фейкове фото кобри

На півночі Німеччини повідомлення про виявлення кобри стало приводом для проведення масштабної операції пожежної служби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Пожежна служба Шлезвіг-Гольштейну повідомила, що співробітник розплідника дерев у Гальстенбеку, поблизу Гамбурга, повідомив про те, що побачив змію в канаві.

На підставі фотографії експерт зі змій із пожежної служби не зміг виключити ймовірність того, що це була кобра, тому було розпочато масштабну операцію.

Близько 40 пожежників провели ретельний обшук території, також задіявши дрони для пошуку тварини з безпечної відстані.

Як запобіжний захід оприлюднили попередження, в якому населенню рекомендувалося триматися подалі від зони ризику.

Пізніше з’ясувалося, що син хотів налякати свого батька. За повідомленнями, обидва вони працюють у цьому розпліднику дерев.

Батько повірив у справжність фотографії, створеної штучним інтелектом, і сповістив пожежну службу. Досі незрозуміло, хто покриватиме витрати на цю операцію.

Заступник начальника пожежної служби Есфандіар Растар сказав, що відчув полегшення, коли з’ясувалося, що це була фейкова фотографія, але зазначив, що пожежна служба та інші служби екстреної допомоги могли б уникнути чимало клопоту.

Син зізнався у своїх діях лише через кілька годин після початку операції.

"Ми всі дуже роздратовані цим", – сказав Растар.

Нагадаємо, у травні у Німеччині поліція вистежила і застрелила тигра, що втік з приватного зоопарку неподалік Лейпцига.

А минулого року через брак місця в зоопарку Нюрнберга приспали 12 мавп, частину з яких згодували тваринам.