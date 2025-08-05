У зоопарку Нюрнберга через брак місця вбили 12 мавп, тепер директору надходять погрози

Через брак місця в зоопарку Нюрнберга приспали 12 мавп, частину з яких згодували тваринам – директора тепер погрожують убити.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Директор Нюрнберзького зоопарку отримав погрози за вбивство дванадцяти бабуїнів. Десять погроз на адресу директора Дага Енке були конкретними, і про них було повідомлено в правоохоронні органи. Десятки інших неконкретних погроз смерті також надійшли через соціальні мережі. Погрози також надходили листами та електронною поштою.

Деякі з погроз також були спрямовані на заступника директора Йорга Бекмана і співробітників зоопарку в цілому. Керівництво намагається максимально захистити співробітників від цих погроз.

Поліція Центральної Франконії зараз перевіряє близько 170 листів з усієї Німеччини на предмет кримінального змісту. Ці листи надійшли поштою, електронною поштою або через соціальні мережі, і всі вони обробляються в поліцейському управлінні Нюрнберга.

Минулого тижня зоопарк вбив 12 гвінейських бабуїнів через брак місця і згодував частину з них іншим тваринам. За даними зоопарку, вольєр вже давно був переповнений, і гідне утримання тварин стало неможливим. Утилізувати надлишок тварин було неможливо. Заходи з контрацепції для самок також не були успішними в минулому.

Зоозахисники різко розкритикували зоопарк і оголосили про порушення кримінальної справи. У понеділок активісти розбили протестний табір біля зоопарку. Цього тижня вони планують провести кілька демонстрацій перед зоопарком, вимагаючи, щоб мавп більше не вбивали. Крім того, вимагають припинити розведення мавп. У зоопарку заявили: "Будь-який протест, який залишається мирним, є прийнятним для нас".

Нещодавно зоопарк в данському Ольборзі також потрапив у заголовки новин. Він закликав громадськість жертвувати домашніх тварин на корм хижакам.

"Таким чином, ніщо не пропаде даремно, і ми забезпечимо природну поведінку, збалансовану дієту і добробут наших хижаків", – йдеться у заклику.

Нещодавно фермер зазнав серйозних травм унаслідок нападу лева, який втік із зоопарку на півдні Туреччини.