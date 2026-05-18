У Німеччині застрелили тигра, що втік з приватного зоопарку

Новини — Понеділок, 18 травня 2026, 17:41 — Марія Ємець

У Німеччині поліція вистежила і застрелила тигра, що втік з приватного зоопарку неподалік Лейпцига. 

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався у передмісті Лейпцига 17 травня. Тигр, якого утримували у приватному вольєрі на території промислового парку, поранив 73-річного доглядача та втік.

Озброєні правоохоронці знайшли хижака на території садового комплексу та застрелили його. Оскільки довкола було багато людей, вирішили, що це найбезпечніше рішення у тій ситуації. 

Поліція наглядатиме за довколишньою територією з безпілотника, щоб переконатись, що інших звірів-втікачів точно немає. 

В зоозахисній організації PETA назвали інцидент "трагедією, що чекала свого часу", наголошуючи, що вже звертали увагу відповідних служб на проблеми з поводженням із дикими тваринами у цьому вольєрі. 

