В Германии развернули масштабную спасательную операцию из-за фейкового фото кобры

На севере Германии сообщение об обнаружении кобры стало поводом для проведения масштабной операции пожарной службы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Пожарная служба Шлезвиг-Гольштейна сообщила, что сотрудник питомника деревьев в Хальстенбеке, недалеко от Гамбурга, сообщил о том, что увидел змею в канаве.

На основании фотографии эксперт по змеям из пожарной службы не смог исключить вероятность того, что это была кобра, поэтому была начата масштабная операция.

Около 40 пожарных провели тщательный осмотр территории, задействовав также дроны для поиска животного с безопасного расстояния.

В качестве меры предосторожности было опубликовано предупреждение, в котором населению рекомендовалось держаться подальше от зоны риска.

Позже выяснилось, что сын хотел напугать своего отца. По сообщениям, оба они работают в этом питомнике деревьев.

Отец поверил в подлинность фотографии, созданной искусственным интеллектом, и сообщил в пожарную службу. До сих пор неясно, кто будет покрывать расходы на эту операцию.

Заместитель начальника пожарной службы Эсфандиар Растар сказал, что почувствовал облегчение, когда выяснилось, что это была поддельная фотография, но отметил, что пожарная служба и другие службы экстренной помощи могли бы избежать немало хлопот.

Сын признался в содеянном лишь через несколько часов после начала операции.

"Мы все очень раздражены этим", – сказал Растар.

Напомним, в мае в Германии полиция выследила и застрелила тигра, сбежавшего из частного зоопарка недалеко от Лейпцига.

А в прошлом году из-за нехватки места в зоопарке Нюрнберга усыпили 12 обезьян, часть из которых скормили животным.