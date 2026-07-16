Понад 52% поляків вважають, що Польща має продовжувати військову підтримку України

Понад 52% поляків вважають, що Польща має продовжувати надавати військову підтримку Україні, водночас протилежної думки – понад 45%.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.

Опитування засвідчило, що за продовження військової підтримки України з боку Польщі виступають 52,2% респондентів.

45,2% висловили протилежну думку, ще 2,5% – не визначилися з відповіддю.

Однозначно за продовження підтримки Україні висловилися 22,6%, однозначно проти – 23,7%. В останній групі переважають прихильники опозиційних партій.

Для порівняння, наприкінці 2022 року за військову підтримку Україні висловлювалися 77,5%.

Нагадаємо, цього тижня кандидат у прем’єри від найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек заявив, що Польща мала би "змусити ЄС" зупинити фінансування зброї для України та її відбудови, вимагаючи поступок в історичних питаннях.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на це словами, що Чарнек "хоче допустити Путіна до польського кордону", а змагання політиків "ПіС" з більш правими партіями в антиукраїнській риториці "позбавляє їх розуму".

Розкритикував Чарнека і лідер "ПіС" Ярослав Качинський, наголосивши, що успіх України в обороні від російської агресії – у національних інтересах Польщі. Після цього Чарнек запевнив, що між ними "немає розбіжностей".