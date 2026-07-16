Более 52% поляков считают, что Польша должна продолжать военную поддержку Украины

Более 52% поляков считают, что Польша должна продолжать оказывать военную поддержку Украине, при этом противоположного мнения придерживаются более 45%.

Как сообщает "Европейская правда", таковы результаты опроса IBRiS, проведенного по заказу Rzeczpospolita.

Опрос показал, что за продолжение военной поддержки Украины со стороны Польши выступают 52,2% респондентов.

45,2% высказали противоположное мнение, еще 2,5% – не определились с ответом.

Однозначно за продолжение поддержки Украины высказались 22,6%, однозначно против – 23,7%. В последней группе преобладают сторонники оппозиционных партий.

Для сравнения: в конце 2022 года за военную поддержку Украины высказывались 77,5%.

Напомним, на этой неделе кандидат в премьеры от крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек заявил, что Польша должна "заставить ЕС" прекратить финансирование оружия для Украины и её восстановления, требуя уступок в исторических вопросах.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на это словами, что Чарнек "хочет допустить Путина к польской границе", а соперничество политиков "ПиС" с более правыми партиями в антиукраинской риторике "лишает их разума".

Раскритиковал Чарнека и лидер "ПиС" Ярослав Качиньский, подчеркнув, что успех Украины в обороне от российской агрессии – в национальных интересах Польши. После этого Чарнек заверил, что между ними "нет разногласий".