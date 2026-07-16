В Італії оголосили 12-річний вирок за трагедію на мосту в Генуї, в якій загинули 43 людини

У четвер італійський суд засудив колишнього генерального директора компанії Atlantia Джованні Кастеллуччі до 12 років ув’язнення у зв’язку з трагічним обвалом автодорожнього мосту в 2018 році в місті Генуя, що призвів до загибелі людей.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

На момент катастрофи, в результаті якої загинули 43 людини, коли їхні автомобілі впали з естакади, Atlantia була мажоритарним акціонером оператора автомагістралей Autostrade per l'Italia.

Родичі жертв заповнили зал суду, щоб дізнатися про результат справи, яка перетворилася на пошук відповідальних за катастрофу та стала символом повільності правосуддя у складних італійських кримінальних процесах.

Згідно з італійською правовою системою, рішення суду першої інстанції можна оскаржити щонайменше двічі.

Кастеллуччі вже перебуває у в’язниці, відбуваючи шестирічний термін ув’язнення за інший смертельний інцидент, що стався 2013 року на віадуку на півдні Італії, і не був присутній у суді під час оголошення вироку.

Під судом перебували 57 осіб, серед яких – керівники компаній, інженери та посадовці міністерства транспорту. Найсерйозніші звинувачення включають множинне ненавмисне вбивство та кримінальну недбалість.

Обвал мосту Моранді, якому на той час був 51 рік, під час літньої бурі напередодні державного свята шокував Італію та спричинив багаторічні розслідування щодо управління та обслуговування її застарілої інфраструктури.

Ділянка мосту висотою 50 метрів обвалилася, коли по ній рухалося 35 автомобілів, які впали на склади та русло річки внизу.

Зрештою у 2020 році у Генуї збудували новий міст.