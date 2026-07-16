ЗМІ: Чорногорія може запровадити візи для громадян Росії та Білорусі вже восени

Чорногорія готується змінити свою візову політику відповідно до вимог Європейського Союзу й одним із перших кроків може стати запровадження візового режиму для громадян Росії та Білорусі вже цієї осені.

Про це повідомило видання Dan із посиланням на власну інформацію, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у межах процесу вступу до ЄС Чорногорія зобов’язалася поступово привести свою візову політику у відповідність до правил Євросоюзу до кінця 2027 року. Це, своєю чергою, передбачає скасування безвізових угод із країнами, громадяни яких мають отримувати візи для в’їзду до ЄС.

За інформацією видання, уряд Чорногорії може найближчим часом ухвалити рішення про запровадження віз для громадян РФ та Білорусі. Очікується, що нові правила можуть набути чинності з 1 жовтня.

Також, як зазначається, на наступному етапі гармонізації можуть бути введені візові вимоги для громадян Туреччини, а згодом – Китаю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну та інших країн.

Наразі громадяни Росії, Білорусі, Туреччини, Саудівської Аравії та низки інших держав можуть відвідувати Чорногорію без візи на термін до 30 днів за наявності дійсного проїзного документа.

Як зауважило видання, запровадження віз може мати економічні наслідки для Чорногорії, оскільки РФ залишається одним із найбільших туристичних ринків країни. За даними статистичного відомства Monstat, у 2025 році російські туристи забезпечили 16,4% усіх ночівель іноземних відвідувачів у Чорногорії, посівши друге місце після громадян Сербії.

Значну роль у туристичному секторі також відіграють громадяни Туреччини. Минулого року на них припадало близько 4,3% усіх ночівель іноземних туристів у Чорногорії, а наприкінці 2025 року понад 13 тисяч громадян Туреччини перебували в країні на законних підставах.

Повне узгодження візової політики Чорногорії з ЄС очікується після вступу країни до Євросоюзу.

Варто зазначити, що 14 липня на 28-му засіданні конференції з питань приєднання Чорногорії до ЄС, було попередньо закрито переговори щодо конкурентної політики (розділ 8) та митного союзу (розділ 29).

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що вступ Чорногорії до ЄС може стати реальністю у 2028 році.

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