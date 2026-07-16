СМИ: Черногория может ввести визы для граждан России и Беларуси уже осенью

Черногория готовится изменить свою визовую политику в соответствии с требованиями Европейского Союза, и одним из первых шагов может стать введение визового режима для граждан России и Беларуси уже этой осенью.

Об этом сообщило издание Dan со ссылкой на собственную информацию, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в рамках процесса вступления в ЕС Черногория обязалась постепенно привести свою визовую политику в соответствие с правилами Евросоюза до конца 2027 года. Это, в свою очередь, предполагает отмену безвизовых соглашений со странами, граждане которых должны получать визы для въезда в ЕС.

По информации издания, правительство Черногории может в ближайшее время принять решение о введении виз для граждан РФ и Беларуси. Ожидается, что новые правила могут вступить в силу с 1 октября.

Также, как отмечается, на следующем этапе гармонизации могут быть введены визовые требования для граждан Турции, а впоследствии – Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и других стран.

В настоящее время граждане России, Беларуси, Турции, Саудовской Аравии и ряда других государств могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действительного проездного документа.

Как отмечает издание, введение виз может иметь экономические последствия для Черногории, поскольку Россия остается одним из крупнейших туристических рынков страны. По данным статистического ведомства Monstat, в 2025 году российские туристы обеспечили 16,4% всех ночевок иностранных гостей в Черногории, заняв второе место после граждан Сербии.

Значительную роль в туристическом секторе также играют граждане Турции. В прошлом году на них приходилось около 4,3% всех ночевок иностранных туристов в Черногории, а в конце 2025 года более 13 тысяч граждан Турции находились в стране на законных основаниях.

Полное согласование визовой политики Черногории с ЕС ожидается после вступления страны в Евросоюз.

Стоит отметить, что 14 июля на 28-м заседании конференции по вопросам присоединения Черногории к ЕС были предварительно завершены переговоры по конкурентной политике (раздел 8) и таможенному союзу (раздел 29).

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что вступление Черногории в ЕС может стать реальностью в 2028 году.

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