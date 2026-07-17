Трамп заявив, що служби "не зреагували як слід" на дії Китаю перед виборами 2020 року

Президент США Дональд Трамп у своєму вечірньому зверненні 16 липня виступив з новими звинуваченнями щодо проблем на президентських виборах 2020 року – паралельно з оприлюдненням раніше засекречених документів про дії Китаю напередодні американських виборів.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У зверненні в прайм-тайм увечері в четвер Трамп заявив, що американська розвідувальна спільнота прогавила ситуацію зі збором Китаєм інформації про американських виборців перед президентськими виборами 2020 року, як імена та партійна належність.

"КНР здійснила те, що вважають найбільшою компроментацією пов’язаних з виборами даних в історії, що призвело до прихованого отримання Китаєм файлів про 220 млн американських виборців", – заявив Трамп.

Дональд Трамп заявив також, що розвідувальна спільнота "активно намагалася приховати й применшити інформацію про масштаб втручання Китаю у вибори, приховуючи це і від президента, і від американського народу".

"Ми розкриваємо цю інформацію не з метою послабити довіру до виборів, а для посилення цієї довіри – через вказівку на наші вразливості та їхнє виправлення дуже, дуже швидко", – додав Трамп.

Водночас, нагадують у публікації, згадану інформацію про виборців часто можна придбати на комерційній основі, а оприлюднені деталі не суперечать висновкам розвідувальної спільноти наприкінці першої каденції Трампа про те, що жодна недружня іноземна держава не змогла вплинути на результати голосування.

Як деталізує CNN, оприлюднені Білим домом документи містять опис того, як китайські хакери намагалися шпигувати за американськими посадовцями.

Зокрема, одна з хакерських груп намагалася зібрати адреси електронної пошти співробітників кампанії Джо Байдена для ймовірних подальших дій. Також йдеться про активне завантаження даних про американських виборців у багатьох штатах. Згадок про те, що Китай якось активно використовував ці дані, немає – лише припущення аналітиків розвідки з приводу того, як їх потенційно можуть використати.

Загалом американська розвідувальна спільнота вже багато років попереджала про те, що Китай має детальну інформацію про десятки, а то й сотні мільйонів американців.

Трамп у вечірній промові практично не згадав про війну з Іраном. США у той час завдавали нової хвилі ударів по Ірану, а Тегеран бив по американських об’єктах на території близькосхідних союзників США.

За даними одного з останніх опитувань, більшість американців не вірять, що Трамп зможе укласти з Іраном кращу ядерну угоду, ніж та, яку у 2015 році підписала адміністрація Барака Обами.