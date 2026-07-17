В ЄС закликають Німеччину скасувати перевірки на кордонах

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер знову закликав припинити проведення прикордонного контролю в Німеччині у зв’язку зі зменшенням кількості мігрантів та запровадженням нових правил надання притулку.

Заяву єврокомісара наводить Welt, повідомляє "Європейська правда".

Бруннер обґрунтував свій заклик тим, що зовнішні кордони ЄС стали краще захищеними, а кількість нелегальних перетинів кордону різко скоротилася.

У першому півріччі агентство ЄС Frontex зафіксувало приблизно на третину менше нелегальних перетинів кордонів на зовнішніх кордонах Європи.

Крім того, 12 червня набула чинності європейська реформа системи надання притулку (GEAS).

"Зараз настав час поступово скасувати прикордонний контроль всередині Європи", – заявив Бруннер у Брюсселі.

Він також привітав той факт, що деякі країни-члени вже рухаються у правильному напрямку. Так, на автомагістралі в Трирі вже скасовано прикордонні перевірки на кордоні між Німеччиною та Люксембургом.

Бруннер також наголосив на необхідності скасувати прикордонні перевірки між Австрією та Словенією.

У Німеччині на кордонах федеральних земель перевірки проводяться з вересня 2024 року. Їх запровадила колишня федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер. У травні минулого року її наступник Александр Добріндт ще більше посилив прикордонні перевірки й відтоді неодноразово продовжував їхню дію.

Міністр внутрішніх справ поки що не відмовляється від перевірок, які діють наразі до вересня.

Раніше стало відомо, що у Німеччині кількість депортацій людей, яким було відмовлено у наданні притулку, значно зросла за 2025 рік.