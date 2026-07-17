В ЕС призывают Германию отменить пограничные проверки
Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер вновь призвал прекратить проведение пограничного контроля в Германии в связи с сокращением числа мигрантов и введением новых правил предоставления убежища.
Заявление еврокомиссара приводит Welt, сообщает "Европейская правда".
Бруннер обосновал свой призыв тем, что внешние границы ЕС стали лучше защищены, а количество нелегальных пересечений границы резко сократилось.
В первом полугодии агентство ЕС Frontex зафиксировало примерно на треть меньше нелегальных пересечений границ на внешних границах Европы.
Кроме того, 12 июня вступила в силу европейская реформа системы предоставления убежища (GEAS).
"Сейчас настало время постепенно отменить пограничный контроль внутри Европы", – заявил Бруннер в Брюсселе.
Он также приветствовал тот факт, что некоторые страны-члены уже движутся в правильном направлении. Так, на автомагистрали в Трире уже отменены пограничные проверки на границе между Германией и Люксембургом.
Бруннер также подчеркнул необходимость отмены пограничных проверок между Австрией и Словенией.
В Германии на границах федеральных земель проверки проводятся с сентября 2024 года. Их ввела бывшая федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер. В мае прошлого года ее преемник Александр Добриндт еще больше усилил пограничные проверки и с тех пор неоднократно продлевал их действие.
Министр внутренних дел пока не отказывается от проверок, которые действуют в настоящее время до сентября.
Ранее стало известно, что в Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло за 2025 год.