В ЕС призывают Германию отменить пограничные проверки

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер вновь призвал прекратить проведение пограничного контроля в Германии в связи с сокращением числа мигрантов и введением новых правил предоставления убежища.

Заявление еврокомиссара приводит Welt, сообщает "Европейская правда".

Бруннер обосновал свой призыв тем, что внешние границы ЕС стали лучше защищены, а количество нелегальных пересечений границы резко сократилось.

В первом полугодии агентство ЕС Frontex зафиксировало примерно на треть меньше нелегальных пересечений границ на внешних границах Европы.

Кроме того, 12 июня вступила в силу европейская реформа системы предоставления убежища (GEAS).

"Сейчас настало время постепенно отменить пограничный контроль внутри Европы", – заявил Бруннер в Брюсселе.

Он также приветствовал тот факт, что некоторые страны-члены уже движутся в правильном направлении. Так, на автомагистрали в Трире уже отменены пограничные проверки на границе между Германией и Люксембургом.

Бруннер также подчеркнул необходимость отмены пограничных проверок между Австрией и Словенией.

В Германии на границах федеральных земель проверки проводятся с сентября 2024 года. Их ввела бывшая федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер. В мае прошлого года ее преемник Александр Добриндт еще больше усилил пограничные проверки и с тех пор неоднократно продлевал их действие.

Министр внутренних дел пока не отказывается от проверок, которые действуют в настоящее время до сентября.

Ранее стало известно, что в Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло за 2025 год.