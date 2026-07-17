У Трампа придумали, як заробляти на дописах у Truth Social

Медіакомпанія президента США Дональда Трампа планує запровадити плату за спеціальний високошвидкісний доступ до публікацій у Truth Social, зокрема, можливо, до його власних дописів, що стосуються питань національної безпеки та фінансових ринків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Оголошена ініціатива дозволить торговим фірмам Волл-стріт та іншим установам отримувати новини від провідних авторів Truth Social за мілісекунди, щоб вони могли отримувати прибуток від подальших коливань курсів акцій, облігацій та процентних ставок.

Нова послуга під назвою Truth PSI з’являється на тлі цілої низки інших угод, укладених Трампом та його сімейною компанією, які, на думку критиків, використовують президентську посаду з метою отримання прибутку.

У пресрелізі зазначено, що це дозволить користувачам бачити "найпопулярніші акаунти в Truth Social" раніше за інших. Найбільше підписників – 12,9 мільйона – має президент, за ним йде його старший син Дональд Трамп-молодший, а трохи відстає від нього інший син президента Ерік.

У пресрелізі не вказано, скільки доведеться платити клієнтам.

Ця послуга з’являється слідом за аналогічними пропозиціями платного доступу на конкуруючих платформах, хоча й має одну ключову відмінність: найпопулярнішим автором дописів у Truth Social є сам президент, і, будучи найбільшим акціонером публічної материнської компанії, він отримає від цього пряму вигоду.

Компанія сім’ї Трампа відмовилася коментувати, чи отримує нова функція вигоду від президентської посади. Публічна материнська компанія Truth Social, Trump Media & Technology, не відповіла на запитання, надіслані електронною поштою, зокрема на запитання про те, чи будуть дописи президента виключені з цієї пропозиції.

Протягом останніх кількох місяців Трамп оголошував на своїй платформі важливі рішення та ділився роздумами, зокрема публікував дописи про війну з Іраном, мита та репресивні заходи Імміграційної та митної служби США в американських містах.

Зокрема, дописи про Іран мають значний вплив, оскільки інвестори побоюються, що підвищення цін на нафту й надалі підігріватиме інфляцію та, можливо, змусить Федеральну резервну систему підвищити процентні ставки.

Минулого року Трамп задекларував дохід у понад сотні мільйонів доларів від криптовалюти, бізнесу у сфері нерухомості та продажу сувенірної продукції: кросівок, іменних годинників, парфумів та книг, в тому числі Біблій.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Трампа зобов'язали виплатити компенсацію лондонському співаку і автору пісень Едді Гранту за використання його пісні Electric Avenue без дозволу.