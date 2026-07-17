У Трампа придумали, как зарабатывать на постах в Truth Social

Медиакомпания президента США Дональда Трампа планирует ввести плату за специальный высокоскоростной доступ к публикациям в Truth Social, в частности, возможно, к его собственным постам, касающимся вопросов национальной безопасности и финансовых рынков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Объявленная инициатива позволит торговым фирмам Уолл-стрит и другим учреждениям получать новости от ведущих авторов Truth Social за миллисекунды, чтобы они могли извлекать прибыль из последующих колебаний курсов акций, облигаций и процентных ставок.

Новая услуга под названием Truth PSI появляется на фоне целого ряда других сделок, заключенных Трампом и его семейной компанией, которые, по мнению критиков, используют президентский пост с целью извлечения прибыли.

В пресс-релизе отмечается, что это позволит пользователям видеть "самые популярные аккаунты в Truth Social" раньше других. Больше всего подписчиков – 12,9 миллиона – у президента, за ним следует его старший сын Дональд Трамп-младший, а немного отстает от него другой сын президента Эрик.

В пресс-релизе не указано, сколько придется платить клиентам.

Эта услуга появляется вслед за аналогичными предложениями платного доступа на конкурирующих платформах, хотя и имеет одно ключевое отличие: самым популярным автором постов в Truth Social является сам президент, и, будучи крупнейшим акционером публичной материнской компании, он получит от этого прямую выгоду.

Компания семьи Трампа отказалась комментировать, извлекает ли новая функция выгоду из президентской должности. Публичная материнская компания Truth Social, Trump Media & Technology, не ответила на вопросы, отправленные по электронной почте, в частности на вопрос о том, будут ли посты президента исключены из этого предложения.

В течение последних нескольких месяцев Трамп объявлял на своей платформе важные решения и делился размышлениями, в частности публиковал посты о войне с Ираном, пошлинах и репрессивных мерах Иммиграционной и таможенной службы США в американских городах.

В частности, посты об Иране оказывают значительное влияние, поскольку инвесторы опасаются, что рост цен на нефть будет и дальше подпитывать инфляцию и, возможно, вынудит Федеральную резервную систему повысить процентные ставки.

В прошлом году Трамп задекларировал доход в более сотни миллионов долларов от криптовалюты, бизнеса в сфере недвижимости и продажи сувенирной продукции: кроссовок, именных часов, парфюмерии и книг, в том числе Библий.

Напомним, в сентябре 2024 года Трампа обязали выплатить компенсацию лондонскому певцу и автору песен Эдди Гранту за использование его песни Electric Avenue без разрешения.