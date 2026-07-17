Туск объяснил прекращение топливной программы "эмоциональными качелями" вокруг войны в Иране

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство больше не может поддерживать программу субсидирования цен на топливо (CPN), которая была введена из-за последствий войны в Иране, поскольку возможности государственного бюджета ограничены.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Сейме в пятницу, 17 июля, цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Туск подчеркнул: правительство заранее объявило, что программа CPN будет временной, но, несмотря на это, продлило ее срок.

"Мы не можем бесконечно вкладывать в это средства из государственного бюджета. Мы продержались так долго, обеспечивая самые низкие цены на топливо в Европе, но и устойчивость бюджета имеет свои пределы", – подчеркнул он.

Также он отметил, что Польша не может гарантировать "полную защиту, не зная наверняка, какой будет ситуация на Ближнем Востоке или какие решения примет президент Трамп".

"Вы сами знаете, на что похожи эти эмоциональные качели. Сегодня – перемирие, завтра – война, послезавтра – перемирие, еще через день – бомбардировки – и это влияет на цены", – добавил он.

В марте правительство Польши объявило о снижении НДС на топливо с 23% до 8%, уменьшении акцизного сбора до минимального уровня в ЕС и начало ежедневно устанавливать ограничения на цены на моторное топливо. С момента введения эти меры продолжались каждые две недели.

13 июня Туск заявил, что летом Польша отменит меры по ограничению цен на топливо.