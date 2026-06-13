Туск: Польща завершить програму стримування цін на пальне цього літа

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив у суботу, 13 червня, що влітку Польща скасує заходи щодо обмеження цін на пальне, оскільки очікується, що конфлікт на Близькому Сході вщухне, а ціни стабілізуються.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У березні уряд оголосив про зниження ⁠ПДВ на пальне з 23% до 8%, зменшення акцизного збору до мінімального рівня в ЄС та почав щоденно встановлювати обмеження на ціни на моторне пальне. З моменту введення ці заходи продовжувалися кожні два тижні.

У суботу, 13 червня, Туск заявив, що влітку Польща скасує заходи щодо обмеження цін на пальне, оскільки очікується, що конфлікт на Близькому Сході вщухне, а ціни стабілізуються.

"Протягом цієї кризи у нас було найдешевше паливо в Європі, але цього літа ми завершимо цей проєкт", – додав він.

Варто зауважити, що президент Бундесбанку Йоахім Нагель вважає, що ціни, ймовірно, залишатимуться високими довше, навіть якщо війна в Ірані незабаром закінчиться.

Варто також зазначити, що на початку червня Європейська комісія послабила фіскальні правила ЄС, щоб дозволити країнам-членам зменшити свою залежність від викопного палива на тлі енергетичного шоку, спричиненого війною в Ірані.