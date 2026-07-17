У Литві через хвилю псевдомінувань евакуювали об'єкти у Вільнюсі та Каунасі

Серія повідомлень про мінування електронною поштою змусила провести евакуацію на кількох об'єктах у Вільнюсі та Каунасі в п'ятницю, перш ніж поліція з'ясувала, що попередження були неправдивими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Загрози стосувалися високотехнологічної групи Teltonika, офісної будівлі та закладів екстреної медичної допомоги у двох містах.

У поліції повідомили, що в електронних листах погрожували вибухами на цих локаціях.

Приблизно об 11:00 правоохоронці отримали повідомлення про ймовірне мінування приміщень Teltonika, що призвело до евакуації працівників на час обшуку будівель.

Подібні листи з погрозами надійшли також до служб екстреної медичної допомоги та іншої офісної будівлі.

У поліції заявили, що під час обшуків вибухівку не виявили і жодної реальної небезпеки не зафіксували.

Правоохоронні органи збирають докази для відкриття досудового розслідування за підозрою у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу громадській безпеці або катастрофу відповідно до Кримінального кодексу Литви.

Нагадаємо, на початку червня литовські школи отримували фальшиві повідомлення про замінування протягом кількох дінв.

Наприкінці квітня фальшиві повідомлення про замінування масово отримали школи у Чорногорії.