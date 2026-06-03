Школи Литви третій день поспіль отримали повідомлення про "замінування"

Третій день поспіль литовські школи отримують листи з погрозами, які в країні називають гібридною атакою.

Про це заявив Дарюс Бута, радник Національного центру управління кризовими ситуаціями (НЦУК), передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, у середу понад 50 навчальних закладів у різних муніципалітетах отримали повідомлення з погрозами.

"Сьогодні вже третій день поспіль тривають гібридні атаки проти Литви. Оскільки наші відомства готові, ми працюємо окремо з усіма муніципалітетами, освітніми та іншими установами", – повідомив радник НЦУК.

"Ми отримали повідомлення з найрізноманітніших регіонів. Згідно з останніми даними Єдиного центру допомоги, на даний момент надійшло 55 повідомлень, але, ймовірно, не всі установи повідомляють", – сказав Бута.

За його словами, незважаючи на те, що повідомлення з погрозами більше не справляють на суспільство такого ефекту, щоб паралізувати звичайні процеси, НЦУК та інші відповідальні установи країни продовжують скоординовану роботу.

„Ці залякування більше не впливають на звичне життя нашого суспільства, і, не бажаючи приділяти додаткову увагу нашим ворогам, які здійснюють цю гібридну атаку, ми працюємо скоординовано, спільними зусиллями, спокійно і не залякуючи наше суспільство", – підкреслив радник НЦУК.

Тим часом міністерка освіти, науки та спорту Рамінта Поповене запевнила, що школи були заздалегідь готові до подібних ситуацій. Тому, за її словами, вони змогли без напруги відреагувати на повідомлення з погрозами.

З початку державних випускних іспитів у школах по всій країні щодня надходять листи з погрозами про нібито заміновані будівлі. У Департаменті поліції заявили, що повідомлення зі шкіл реєструються та інформація перевіряється, але реальної загрози поки що не виявлено.

Наприкінці квітня фальшиві повідомлення про "замінування" масово отримали школи у Чорногорії.

Восени 2025 року у Польщі затримали ймовірних винуватців сотень повідомлень про нібито закладену вибухівку.