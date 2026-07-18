Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин из-за лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп считает, что лесные пожары в Канаде возникли из-за сознательной халатности, и пригрозил стране повышением пошлин.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что США возлагают на Канаду "ответственность за то, что она ненадлежащим образом ухаживает за своими лесами и кустарниками".

По его словам, в результате этого на территорию Соединенных Штатов "безосновательно проникает грязный, загрязненный и вредный для здоровья воздух, качество которого является опасным и абсолютно неприемлемым".

Трамп уверен, что это "умышленная халатность", которая, как он утверждает, "становится ежегодным явлением и обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов".

В этом контексте он отметил, что стоимость этого загрязнения "непременно" должна быть добавлена к таможенным пошлинам, которые Канада уплачивает в настоящее время.

"В течение дня я позвоню премьер-министру, чтобы выяснить, что они собираются с этим делать. Ущерб от этого невозможно оценить! Канада отказалась осуществлять элементарное лесохозяйство и уборку лесных остатков, зная, что такой отказ приведет именно к такому результату", – добавил американский президент.

Напомним, в конце октября 2025 года Трампприостановил торговые переговоры с Канадой после того, как ему не понравился использованный в информационной кампании аргумент с цитатой президента США Рональда Рейгана о тарифах.

В сентябре Трамп объявил о введении 35-процентных тарифов на весь импорт из Канады, за исключением продукции, на которую распространяется вышеупомянутое соглашение между США, Канадой и Мексикой 2020 года.

Ранее Канада пошла на многочисленные уступки США, в частности отменила некоторые контртарифы и отказалась от налога на цифровые услуги, направленного против американских технологических компаний.