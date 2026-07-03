Фінляндія закупить системи ППО малої дальності шведського виробника Saab

Фінляндія придбає системи ППО малої дальності RBS 70 NG, які виробляє шведська оборонна компанія Saab.

Про це повідомили у Міноборони Фінляндії, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен погодив закупівлю для армії систем протиповітряної оборони малої дальності RBS 70 NG шведського виробника Saab.

"Ця закупівля посилить регіональне покриття ППО по території Фінляндії", – зазначають у повідомленні.

RBS 70 NG є сучаснішою версією систем ITO05M, які вже є на озброєнні фінської армії. Характеристики цих систем дозволять, зокрема, ефективніше перехоплювати безпілотники та пілотовані літаки.

Закупівля передбачає придбання нових "бойових" систем, тренажерів та супутнього обладнання для обслуговування. Загальна вартість становить 108 млн євро, а повноцінне використання нового обладнання може початись до 2030 року.

Як повідомляли раніше, Литва закупить шведські гранатомети Carl-Gustaf M4, а також військові позашляховики та вантажівки на суму близько 1 мільярда євро.