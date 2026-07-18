Финляндия временно ограничила судоходство из-за угрозы со стороны дронов

Вооруженные силы Финляндии ввели временное ограничение судоходства в восточной части Финского залива из-за возможной необходимости сбивать дроны.

Об этом пишет Yle со ссылкой на заявление, передает "Европейская правда".

Как отмечается, ограничение судоходства было введено в 05:45 в субботу, 18 июля.

По данным Вооружённых сил Финляндии, это превентивная мера, направленная на обеспечение безопасности посторонних лиц и предоставление "возможности властям реагировать на потенциальные атаки дронов".

В то же время представительница Генерального штаба Сил обороны Финляндии Катри Коккола заявила, что беспилотников, которые могли бы отклониться от курса и попасть на территорию Финляндии, пока не зафиксировано.

По её словам, Силы обороны усилили систему противовоздушной обороны.

Ограничения воздушного пространства в субботу не вводились.

Напомним, правительство Финляндии готовит специальную памятку для жителей страны с инструкциями о действиях в случае угрозы со стороны дронов.

Также сообщалось, что Финляндия закупит системы ПВО малой дальности шведского производителя Saab.