Співробітник Deutsche Bahn випав з поїзда під час конфлікту з пасажиром

Співробітник служби безпеки Deutsche Bahn під час конфлікту з пасажиром, випав з поїзда, що рухався зі швидкістю 120 кілометрів на годину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Інцидент трапився увечері 17 липня на ділянці між Оффенбургом і Карлсруе, йдеться у спільній заяві прокуратури та поліції.

За даними розслідування, між чоловіком, який, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння, та двома співробітниками служби безпеки виник конфлікт.

"У зв'язку з перевіркою квитків, вочевидь, виникла словесна суперечка, через що на місце були викликані два співробітники служби безпеки DB", – йдеться у повідомленні.

Під час сутички двері поїзда відчинилися, і 26-річний співробітник випав назовні. Наразі невідомо, чому саме відчинилися двері, проте малоймовірно, що до цього міг призвести удар людини. Поїзд направили на експертизу.

Видання Bild припустило, що через удар відламався фрагмент сходинки, яка висувається під час зупинки потяга, і чоловік випав із вагона через простір, що утворився під дверима. Офіційно ця версія не підтверджена.

Постраждалий співробітник залізниці перебуває в критичному стані.

Підозрюваного затримали просто в поїзді. Ним виявився 36-річний громадянин Німеччини.

Нагадаємо, у червні у Мюнхені зійшов з рейок на шляхопроводі вантажний потяг, внаслідок чого одна людина загинула.

Повідомляли також, що у лютому 2026 року у Німеччині пасажир без квитка до смерті побив контролера в одному з потягів Deutsche Bahn.