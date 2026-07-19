Сотрудник Deutsche Bahn выпал из поезда во время конфликта с пассажиром

Сотрудник службы безопасности Deutsche Bahn во время конфликта с пассажиром выпал из поезда, двигавшегося со скоростью 120 километров в час.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Инцидент произошел вечером 17 июля на участке между Оффенбургом и Карлсруэ, говорится в совместном заявлении прокуратуры и полиции.

По данным расследования, между мужчиной, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, и двумя сотрудниками службы безопасности возник конфликт.

"В связи с проверкой билетов, по всей видимости, возникла словесная перепалка, из-за чего на место были вызваны два сотрудника службы безопасности DB", – говорится в сообщении.

Во время стычки двери поезда открылись, и 26-летний сотрудник выпал наружу. Пока неизвестно, почему именно открылись двери, однако маловероятно, что к этому мог привести удар человека. Поезд направили на экспертизу.

Издание Bild предположило, что из-за удара отломился фрагмент ступеньки, которая выдвигается во время остановки поезда, и мужчина выпал из вагона через образовавшееся под дверью пространство. Официально эта версия не подтверждена.

Пострадавший сотрудник железной дороги находится в критическом состоянии.

Подозреваемого задержали прямо в поезде. Им оказался 36-летний гражданин Германии.

Напомним, в июне в Мюнхене сошел с рельсов на путепроводе грузовой поезд, в результате чего один человек погиб.

Сообщалось также, что в феврале 2026 года в Германии пассажир без билета до смерти избил контролера в одном из поездов Deutsche Bahn.