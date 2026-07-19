У Франції затримали підозрюваного у підпалі одного з найбільших парків Парижа

Поліцейські затримали в Парижі 23-річного чоловіка після того, як він, за їхніми словами, зізнався у намірі підпалити один із найбільших парків французької столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними правоохоронців, пізно ввечері в п’ятницю вони отримали виклик про загоряння в парку Булонський ліс і виявили, що вогонь перекинувся з купи хмизу на стовбур дерева.

Поліцейські загасили полум’я за допомогою вогнегасників, не давши йому поширитися далі, проте вигоріло близько одного квадратного метра рослинності.

Чоловік, який перебував на місці події, повідомив поліції, що мав намір підпалити цей парк, розташований у західній частині Парижа, після чого його затримали.

У суботу прокуратура повідомила, що термін його утримання під вартою було продовжено.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна переживає наймасштабніші лісові пожежі з часів Другої світової війни, а також попередив, що нинішнє літо буде "важким".

Нещодавно близько 1000 місцевих мешканців і туристів евакуювали в районі міста Фонтебло, що південніше Парижа, через масштабну лісову пожежу.