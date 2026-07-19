Во Франции задержали подозреваемого в поджоге одного из крупнейших парков Парижа

Полицейские задержали в Париже 23-летнего мужчину после того, как он, по их словам, признался в намерении поджечь один из крупнейших парков французской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным правоохранителей, поздно вечером в пятницу они получили вызов о возгорании в парке Булонский лес и обнаружили, что огонь перекинулся с кучи хвороста на ствол дерева.

Полицейские потушили пламя с помощью огнетушителей, не дав ему распространиться дальше, однако выгорело около одного квадратного метра растительности.

Мужчина, находившийся на месте происшествия, сообщил полиции, что намеревался поджечь этот парк, расположенный в западной части Парижа, после чего его задержали.

В субботу прокуратура сообщила, что срок его содержания под стражей был продлен.

Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна переживает самые масштабные лесные пожары со времён Второй мировой войны, а также предупредил, что нынешнее лето будет "тяжелым".

Недавно около 1000 местных жителей и туристов эвакуировали в районе города Фонтебло, расположенного к югу от Парижа, из-за масштабного лесного пожара.