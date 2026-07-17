Макрон закликав готуватись до "важкого літа" через лісові пожежі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна переживає наймасштабніші лісові пожежі з часів Другої світової війни, а також попередив, що нинішнє літо буде "важким".

Заяву президента Франції наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Відвідавши пожежників, які гасять пожежу у знаменитому лісі Фонтенбло на південь від Парижа, Макрон зазначив, що це літо буде "важким", адже рекорди вже побито ще до початку пікового сезону лісових пожеж.

Прокуратура розпочала розслідування щодо компанії та двох її працівників, які використовували електричну пилу під час проведення ремонтних робіт на сусідній автомагістралі. Слідчі вважають, що іскри від пили спричинили загоряння рослинності.

Також було заарештовано добровольця-пожежника, який зізнався, що спричинив пожежу за допомогою запальнички та бензину, тоді як інший чоловік, за повідомленнями, ненавмисно сприяв виникненню пожежі, викинувши недопалок.

Пожежа у лісі біля Фонтебло почалась надвечір у неділю 12 липня та протягом ночі розширилась майже удвічі, через неї евакуювали близько 1000 місцевих мешканців і туристів. За ці дні її досі не вдалося взяти під контроль.

На місці працюють близько 1000 вогнеборців. На підмогу пожежникам у четвер відправили 120 військових.

У неділю й понеділок пожежа відчутно порушила графіку руху поїздів з Парижа у південному та східному напрямках.